POL-RE: Dorsten: Suche nach vermisstem Mann

Recklinghausen (ots) - Als eine 41-jährige Autofahrerin von der Johannstraße auf die Bahnhofstraße abbog, wich eine 17-jährige Rollerfahrerin, die auf der Bahnhofstraße in Richtung Südosten fuhr, dem Auto aus und stürzte. Die 17-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es kam zu keinem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gefahren. Der Unfall ereignete sich am Donenrstag um ...

mehr