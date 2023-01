Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: brennende Mülltonnen - Zeugin sieht Verdächtige wegrennen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag gerieten zwischen 00.30 Uhr und 00.45 Uhr drei Mülltonnen auf bislang unbekannte Weise in Brand. Die Tonnen standen an der Pestalozzi- und der Marktstraße. Zeugen waren auf die Feuer aufmerksam geworden und hatten Feuerwehr und Polizei informiert. Eine Zeugin sah zwei oder drei nicht näher zu beschreibende Jugendliche von der Marktstraße wegrennen. Eine nähere Beschreibung war ihr leider nicht möglich. Die Polizei sucht daher weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten. Sie werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 2361 111 bei der Kripo zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

