POL-RE: Haltern am See: Vermisste 14-Jährige

Recklinghausen (ots) - In Gladbeck - in den Stadtteilen Schultendorf und Zweckel - ist in der Nacht auf Mittwoch in drei Kindergärten eingebrochen worden. Betroffen waren Einrichtungen auf der Woorthstraße, der Tauschlagstraße und am Kardinal-Hengsbach-Platz. In allen drei Fällen wurden Fenster aufgehebelt und Büroräume durchsucht. Die unbekannten Täter erbeuteten unter anderem Bargeld. Um daran zu kommen, mussten ...

