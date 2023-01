Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahndung mit Foto nach Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Am 11.10.2022 gegen 3.00 Uhr kam es durch einen bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen zu einem Diebstahl einer hochwertigen Nestschaukel von einem Spielplatz an der Martin-Luther-Straße in Marl.

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/96081

Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Recklinghausen unter 0800 2361 111 entgegen.

