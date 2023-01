Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Schlägerei an der Bohnekampstraße

Recklinghausen (ots)

Am Samstag riefen Anwohner der Bohnekampstraße die Polizei am Nachmittag zu Hilfe. Gegen 14.30 Uhr kam es vor einem Wohnhaus zu einer Schlägerei, bei der auch ein Elektroschocker und ein Baseballschläger eingesetzt worden sein sollen. Zudem habe man auch einen Schuss vernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren bis zu vier Personen an der Schlägerei beteiligt.

Die beiden streitenden Parteien waren sich bekannt, sodass alle Beteiligten schnell ausgemacht werden konnten. Letztlich bestanden schon im Vorhinein Streitigkeiten zwischen den Beteiligten. Diese eskalierten dann am Freitag, als man erneut aufeinandertraf, in einer Schlägerei. Die Beteiligten sind zwischen 15 und 66 Jahre alt. Bis auf einen 15-jährigen Bottroper kommen alle aus Gladbeck.

Bei einer Durchsuchung durch die Polizei konnten ein Elektroschocker und eine PTB-Waffe bei zwei 15-Jährigen aufgefunden und sichergestellt werden. Einen Schläger konnten die Beamten vor Ort nicht finden. Ob bei der Schlägerei ein Elektronschocker und ein Baseballschläger wirklich zum Einsatz kamen, werden die folgenden Ermittlungen der Kripo zeigen. Zu einer Schussabgabe der PTB-Waffe kam es nach bisherigen Erkenntnissen im Nachgang der Schlägerei. Dabei wurde niemand verletzt. Der 66-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung vor dem Haus leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Später wurde er zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gefahren. Alle anderen blieben unverletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell