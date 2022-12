Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dortmund: Fahrzeug flüchtet vor Kontrolle der Polizei - Ergänzung der Erreichbarkeit

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Recklinghausen:

In der Nacht zum 25.12.2022 sollte gegen 02:30 Uhr in Dortmund im Bereich der Leopoldstraße ein Auto von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Nachdem die Beamten das Fahrzeug verlassen hatten, wurden die Anhaltezeichen missachtet. Es kam zu einer Schussabgabe durch die Polizeibeamten. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Kurze Zeit später konnten die Insassen des geflüchteten Fahrzeugs, der 18-jähriger Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer, beide aus Essen, an der Hövelstraße (in Dortmund) mit dem Fahrzeug angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Aus Neutralitätsgründen ermittelt die Polizei Recklinghausen den Hergang. Für Rückfragen steht die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Dortmund unter der Tel.-Nr. 0172 3752758 zur Verfügung.

