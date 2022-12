POL-RE: Herten/Gelsenkirchen/Duisburg: 17-Jährige aus Herten vermisst

Recklinghausen (ots) - Bottrop Auf dem Kirchhellener Ring brachen Unbekannte am Mittwoch zwischen 14:45 Uhr und 18:30 Uhr über ein Schlafzimmerfenster in eine Wohnung ein. Die Täter nahmen Bargeld mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Dorsten Zwischen dem vergangenen Sonntag und Dienstagvormittag brachen Unbekannte Täter in eine Gartenlaube Auf dem Beerenkamp ein. Aus der Laube nahmen sie fünf Kettensägen mit. ...

