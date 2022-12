POL-RE: Recklinghausen: Suche nach vermisstem 15-Jährigen

Recklinghausen (ots) - Haltern am See Am Mittwoch kam es zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr an der Granatstraße, nahe des Naturwildparks, zu einem Einbruch in ein Haus. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten sämtliche Räume des Hauses. Mit einer Armbanduhr und Geld flüchteten die Täter schließlich unerkannt vom Tatort. Herten An der Kaiserstraße hebelten bislang unbekannte Täter eine ...

