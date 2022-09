POL-RE: Gladbeck: Zweiter Tatverdächtiger identifiziert

Recklinghausen (ots) - Nach einem schweren Diebstahl erließ ein Richter am Freitag einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 52-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz. Der Mann war vergangenen Donnerstag aufgefallen, als er am frühen Abend das Grundstück eines Recklinghäuser Paares an der Herner Straße mit einer Plastiktüte verließ. Das Paar parkte gerade mit dem Auto vor dem Haus, als ihnen der Mann entgegenkam. ...

mehr