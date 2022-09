Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: KORREKTUR: Taschendiebstahl und Computerbetrug - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten am 11.07.2022 gegen 8.15 Uhr in einem Supermarkt an der Schultenstraße eine Geldbörse. Mit der darin befindlichen EC-Karte tätigten sie anschließend insgesamt drei Bargeldauszahlungen an einem Geldautomaten der örtlichen Bank am Kardinal-Hengsbach-Platz.

Täterbeschreibung 1:

männlich, dunkle Haare, schlanke Figur, gepflegte äußere Erscheinung, Bekleidung: dunkles Jackett, weißes Hemd

Täterbeschreibung 2:

männlich, dunkle Haare, schlanke Figur, gepflegte äußere Erscheinung, Bekleidung: schwarze Trainingsjacke mit Nike Emblem

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/87131

Hinweise nimmt die Polizei in Recklinghausen unter 0800 2361 111 entgegen.

