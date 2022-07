POL-RE: Marl: Defektes Rücklicht endet in Festnahme

Recklinghausen (ots) - Ein Linienbus der Vestischen musste am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, im Bereich eines Kreisverkehrs an der Oberhofstraße stark abbremsen. Ein unbekannter Autofahrer in einem älteren Mercedes C180 hatte die Vorfahrt des Busses missachtet und war vor dem Bus in den Kreisverkehr eingefahren. In dem Linienbus stürzten zwei Fahrgäste. Sie musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt ...

