POL-RE: Herten/Castrop-Rauxel/Bochum: Fahndung nach junger Frau mit Säugling

Recklinghausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Dordrechtring/Kurt-Schumacher-Allee sind heute Mittag zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Eine 17-jährige Fahrschülerin und eine 41-jährige Frau aus Recklinghausen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, nachdem sie gegen 12 Uhr an der Kreuzung zusammengestoßen waren. Der ...

