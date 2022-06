POL-RE: Marl/Kreis Recklinghausen: Polizei sucht vermissten Mann

Recklinghausen (ots) - Eine 24-jährige Autofahrerin aus Gladbeck wollte am Donnerstagnachmittag von der Horster Straße aus nach rechts in die Diepenbrockstraße einbiegen. Dabei stieß sie mit einer 31-jährigen Fahrradfahrerin aus Gelsenkirchen zusammen, die auf der Horster Straße in derselben Richtung unterwegs war. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt - medizinische Hilfe vor Ort war allerdings nicht ...

mehr