POL-RE: Oer-Erkenschwick: Polizei sucht vermisste Jugendliche

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel Mit drei Tablets als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Kita an der Liebigstraße. In der Nacht zu Freitag gelangten sie über ein Fenster ins Gebäude. Die Fluchtrichtung ist unbekannt. Herten Am Freitagmorgen, zwischen 02:40 Uhr und 05:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Eingangstür zu einer Gewerbeimmobilie an der Hermannstraße auf. Im Gebäude ...

