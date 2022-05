Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Polizei sucht vermisste Seniorin

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau. Die 81-Jährige aus Datteln leidet an Demenz, sie wurde zuletzt am späten Montagnachmittag in ihrem Zuhause gesehen. Wenig später war sie verschwunden. Die Seniorin hat graue Haare, ist schlank und noch "gut zu Fuß". Ein Foto der Vermissten und weitere Infos finden Sie in unserem Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/79312

Wer die Frau seit Montagabend gesehen hat oder weiß, wo sie sich aktuell aufhält, wird gebeten, die Polizei zu informieren. Entweder unter der Tel. 0800/2361 111 oder direkt unter 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell