Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Mann ins Gesicht getreten - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der Mann soll einem 23-Jährigen vor einem Lokal ins Gesicht getreten haben. Der junge Mann aus Haltern am See wurde dabei verletzt. Weitere Infos und Fotos des gesuchten Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/73166

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell