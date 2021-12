Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Herne/Bochum: 13-Jährige vermisst - Fahndung

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Die 13-jährige Maxima ist am 10. Dezember 2021 nicht in ihre Wohngruppe in Herten zurückgekehrt. Anlaufadressen sind nicht bekannt. Sie könnte sich im Bereich Recklinghausen-Süd, Herne oder Bochum aufhalten.

Eine Beschreibung und ein Foto der Vermissten finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/71161

Hinweise auf den Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell