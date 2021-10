Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Werne: 12-Jähriger erneut abgängig

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Der 12-jährige Junge, der in der vergangenen Woche aus Haltern an See bei einem Arztbesuch entwichen ist, ist erneut abgängig. Der Junge war durch die Polizei in Werne aufgegriffen worden. Hier war er in einer Wohngruppe untergebracht, um anschließend wieder nach Marl gefahren zu werden. Von hier aus ist der 12-Jährige entwichen. Der Aufenthaltsort und Anlaufadressen sind unbekannt. Auch zur aktuellen Bekleidung können zur Zeit keine Angaben gemacht werden.

Fotos des 12-Jährigen finden Sie in unserer ursprünglichen Fahndung unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/haltern-vermisstes-kind

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell