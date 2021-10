Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Jugendlichen verprügelt - wer kennt den Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der junge Mann auf dem Foto soll zusammen mit anderen Jugendlichen/jungen Erwachsenen am Skaterpark in Butendorf einen 16-Jährigen Gladbecker geschlagen und getreten haben. Der 16-Jährige wurde bei der Attacke verletzt. Jetzt wird mit Hilfe eines Fotos nach einem der Tatverdächtigen gefahndet. Das Foto und weitere Informationen finden Sie in unserem Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-koerperverletzung

Wer die Person erkennt oder weiß, wo sich der Tatververdächtige aktuell aufhält, wird gebeten, die Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu informieren.

