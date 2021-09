Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach räuberischem Diebstahl mit Foto

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 03.06.2021 kam es, gegen 12.10 Uhr, an der Ecke Hermannstraße/ Sandstraße zu einem Ladendiebstahl in einer Tankstelle. Der Tatverdächtige entwendete mehrere Flaschen (Spirituosen) und entfernte sich anschließend, zusammen mit seinem Begleiter, zu Fuß in unbekannte Richtung. Kurz zuvor war er noch von einem Mitarbeiter angesprochen worden. Der Unbekannte drohte dem 32-jährigen Essener jedoch Schläge an, sollte er ihn nicht gehen lassen.

Fotos der zwei Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungportal: http://sp-anwendung.polizei.nrw.de/app/Fahndungsportal/Lists/Unbekannte%20Tatverdchtige/DispForm.aspx?ID=23017

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell