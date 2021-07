Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Aktenzeichen XY - Polizei sucht Räuber

Recklinghausen (ots)

Dieser Fall soll am 14.07.2021 in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY vorgestellt werden. Trotz der Veröffentlichung der Fahndungsfotos im September 2020 konnten die gesuchten Männer nicht identifiziert werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen. Nach einem der beiden Männer wird nun erneut mit Fotos gesucht. Näheres hierzu finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/recklinghausen-raub-computerbetrug

Am 05.03.2020 klingelten zwei unbekannte Tatverdächtige, gegen 09.30 Uhr, an der Haustür eines 18-Jährigen Im Romberg. Als dieser die Haustür öffnete wurde er von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen mit einem gezielten Faustschlag niedergestreckt und am Boden fixiert. Ein zweiter Tatverdächtiger durchsuchte die Räume nach Bargeld und Wertsachen. Unter Androhung von körperlicher Gewalt händigte der 18-Jährige seine Bankkarte mit PIN und sein Mobiltelefon aus. Anschließend verließ einer der beiden Männer das Haus und hob um 09.42 Uhr an einem Geldautomaten in der Recklinghäuser Innenstadt Bargeld ab. Nach seiner Rückkehr zum Haus flüchteten beide Tatverdächtigen mit einem unbekannten Auto. Der Recklinghäuser verlieb leicht verletzt im Haus.

Hinweise nimmt die Polizei aktuell unter der 0800 2361 111 entgegen.

Ab dem 14.07.2021 ist eine zusätzliche Zeugenhotline unter der 0800 2361 550 geschaltet.

