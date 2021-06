Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Vermisste 15-Jährige - Fahndung mit Foto

Die 15jährige Leandra Sch. verließ am 01.06.2021 gegen 07:30 Uhr die Wohnanschrift in Recklinghausen, um einem Schulbesuch nachzugehen. Die Vermisste ist nicht an der Schule angekommen und der momentane Aufenthaltsort ist völlig unbekannt. Die Vermisste führt kein Mobiltelefon mit sich.

Die Vermisste ich ca. 1,70m groß, schlank und hat blonde Haare. Ein Foto finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/recklinghausen-vermmisste-jugendliche

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

