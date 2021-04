Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung mit Foto nach Diebstahl

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 04.01.2021 wurde der Geschädigten in einem Gladbecker Supermarkt das Portemonnaie gestohlen. Im Anschluss wurde mit der darin befindlichen EC-Karte eine nicht autorisierte Abbuchung an einem Geldautomaten einer Bank in Gladbeck-Zweckel getätigt. Auffällig bei der tatverdächtigen Person ist ein Leberfleck oder eine Tätowierung im Nacken.

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-betrug

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell