POL-RE: Marl: Fahndung mit Foto nach versuchtem Diebstahl an einem Kraftfahrzeug

Polizeipräsidium Recklinghausen

Marl: Fahndung mit Foto nach versuchtem Diebstahl an einem Kraftfahrzeug

Recklinghausen

Ein unbekannter Tatverdächtiger begab sich zur Nachtzeit in den Hinterhof einer KFZ-Werkstatt in Marl. Dort wurde er von einem Mitarbeiter der Werkstatt dabei ertappt, als er sich offenbar an einem dort abgestellten Fahrzeug zu schaffen machen wollte.

Als der Zeuge im Begriff war die Polizei zu verständigen, flüchtete der unbekannte Tatverdächtige auf seinem Fahrrad. Das zurückgelassene Werkzeug spricht dafür, dass der Tatverdächtige es auf den Katalysator des Fahrzeuges abgesehen hatte.

Der Zeuge konnte vor der Flucht ein Foto von dem Tatverdächtigen machen. Dieses finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/marl-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls-an-kraftfahrzeugen-versuch

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

