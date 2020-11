Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahndung nach "falschem Polizeibeamten" - Wer kennt den Mann?

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der Mann steht im Verdacht, an der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" beteiligt gewesen zu sein. Er holte in Dorsten Wertsachen ab, die eine Seniorin zuvor abgelegt hatte - und so Opfer eines Trickbetrugs geworden ist. Fotos des gesuchten Mannes und weitere Infos finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/dorsten-trickbetrug

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

