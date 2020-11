Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Nach Diebstahl - Fahndung mit Foto

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Morgen des 20.07.2020 entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse einer 68-jährigen Gladbeckerin. Die Geschädigte ist Verkäuferin in einem Kiosk in Gladbeck. Die Geldbörse lag in ihrer Handtasche im Thekenbereich.

Die Tat wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Fotos des Tatverdächtigen finden Sie unter dem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-diebstahl

Hinweise erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

