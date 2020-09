POL-RE: Oer-Erkenschwick/Recklinghausen: Polizei sucht vermisste 16-Jährige

Polizeipräsidium Recklinghausen

Oer-Erkenschwick/Recklinghausen: Polizei sucht vermisste 16-Jährige

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Jugendlichen. Die 16-Jährige lebt in einer Wohngruppe in Oer-Erkenschwick und wurde dort am 9. September als vermisst gemeldet. Seitdem hat sie sich zwar immer mal gemeldet, allerdings ist nicht klar, wo genau sie sich aktuell aufhält. Deshalb hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Fotos der Vermissten und weitere Infos finden Sie unter folgendem Link in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/recklinghausen-vermisste-jugendliche

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

