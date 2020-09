Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 3-Jähriger durch Segway verletzt

Recklinghausen (ots)

Bereits am Sonntag wurde ein 3-jähriger Junge aus Herne am Doncaster Platz durch ein Segway verletzt. Mehrere Menschen, darunter der Junge, hatten sich während eines Schauers an einer Unterführung auf dem Gelände der Zeche Ewald untergestellt. Der Junge und eine 43-jährige Segway-Fahrerin aus Gelsenkirchen stoßen zusammen, dabei wird der Junge von dem Fahrzeug überrollt. Der 3-Jährige verletzte sich nur leicht. Es entstand kein Sachschaden.

