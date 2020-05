Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach Ladendieb - wer kennt den Mann?

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe auf der Suche nach einem mutmaßlichen Ladendieb. Der Tatverdächtige soll in Drogerie-Filialen in Gladbeck Waren im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen haben. Der Mann wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Fotos und weitere Infos finden Sie in unserem Fahnungsportal:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-ladendiebstahl-2

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 entgegen.

