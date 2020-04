POL-RE: Bottrop: Fahndung nach 17-Jähriger

Polizeipräsidium Recklinghausen

Die 17-jährige Cora ist erneut aus einer Jugendeinrichtung in Bottrop als vermisst gemeldet worden. In der laufenden Woche war sie in Herne angetroffen worden. Seit Dienstagabend ist sie wieder mit unbekanntem Aufenthalt veschwunden. Ein Foto der gesuchten Jugendlichen finden sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/bottrop-vermisste-17-jaehrige

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

