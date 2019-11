Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Exhibitionist an der Elper Straße

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, um 08:30 Uhr, zeigte sich ein unbekannter Mann einer 13-Jährigen aus Herten nackt an der Elper Straße. Der Mann stand in einem Gebüsch und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Mann konnte beschrieben werden:

ca. 170cm groß, ca. 25 Jahre alt, schwarz gekleidet, schwarze Kapuze, schwarzes Tuch vor dem Gesicht

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell