Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrradfahrer fährt gegen Fahrzeugteil

Recklinghausen (ots)

Ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Bottrop fuhr am Mittwochvormittag (10:35 Uhr) auf dem Radweg der Sterkrader Straße. In einer Parkbucht stand ein Firmen-Pkw. Auf dem Dach des Fahrzeugs war eine Halterung aus Metall für Leitern angebracht. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kollidierte der Radfahrer mit dem Metallteil und verletzte sich im Gesicht. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand 500 Euro Sachschaden.

