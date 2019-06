Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagabend hebelten Unbekannte mehrere Fenster einer Schule an der Halterner Straße auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Beute konnten bislang noch nicht gemacht werden.

Haltern am See

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Büroraum an der Recklinghäuser Straße. Entwendet wurden ein Mobiltelefon und Bargeld. Bei dem Einbruch entstand 400 Euro Sachschaden.

Herten

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Cafe am Marktplatz ein. Hier wurden Sparkästen aufgebrochen und Bargeld entwendet. Hinweise auf die Täter konnten bisher nicht erlangt werden.

Dorsten

Am Samstag, gegen 13 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Schule am Nonnenkamp. Im Gebäudeinneren entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Entwendet wurden Bargeld und ein Telefon. Eine Zeugin hatte zwei Personen am Tatort beobachtet. Personenbeschreibung: 1. Person: weiblich, 15 - 17 Jahre alt, ca. 165cm groß, schwarze krause Haare, weiße Hose mit schwarzen Längsstreifen, weißer Kapuzenpulli 2. Person: weiblich, 15 - 17 Jahre alt, ca. 160cm groß, schwarze Haare, hell gekleidet.

Dorsten

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag 13:15 Uhr und Montag 17:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus Am Wall. Entwendet wurde Bargeld. An der aufgebrochenen Kellertür entstand 250 Euro Sachschaden. Täterhinweise liegen nicht vor.

Herten

Auf der Ewaldstraße hebelten Unbekannte am frühen Freitagabend eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf. Die Räume wurden durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Freitag (06:40 Uhr - 18:00 Uhr) hebelten Unbekannte eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Nordstraße auf. Die Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter flüchteten mit Schmuck in unbekannte Richtung. An der Tür entstand 300 Euro Sachschaden.

Dorsten

Unbekannte Täter hebelten, zwischen Freitag und Dienstag, die Tür einer Schule an der Halterner Straße auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Waltrop

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Vereinsheim Am Mühlenteich. Entwendet wurden mehrere Flaschen mit Alkohol. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Dorsten

Im Zeitraum zwischen Samstag 14:00 Uhr und heute 08:40 Uhr hebelten Unbekannte die Tür zu einem Ladenlokal an der Straße Am Brauturm auf. Es entstand Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen flohen die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise bitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter 0800 2361 111.

