Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: TISPOL-Kontrollen Alcohol&Drugs

Recklinghausen (ots)

Neben unangepasster Geschwindigkeit sind das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss weiterhin der Hauptgrund für Verkehrsunfälle mit Verletzten. Aus diesem Grunde beteiligte sich die Polizei Recklinghausen in der Zeit von Montag (03.06.) bis Sonntag (09.06.) an europaweiten den TISPOL-Kontrollen. Im Jahr 2018 zählte die Polizei Recklinghausen 279 Verkehrsunfälle unter Alkoholeinwirkung, bei denen 115 Menschen verunglückten. Bei 79 Verkehrsunfällen unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten verunglückten 42 Menschen. Polizeibeamte kontrollierten in den Städten des Kreises Recklinghausen und Bottrop in der letzten Woche insgesamt 937 Fahrzeugführer. Dabei ergaben sich bei sieben Fahrern Hinweise auf Alkoholeinwirkung und bei dreizehn Fahrern Hinweise auf Drogen- oder Medikamenteneinfluss.

