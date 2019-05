Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Bottroper fällt zum zweiten Mal ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen auf

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend wurden Polizisten stutzig, als sie einen Audi sahen, der auf der Prosperstraße unterwegs war. Diesen Audi hatten die Beamten bereits am Dienstagabend überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass der Wagen nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen ausgestattet war. Der Fahrer, ein 21-jähriger Bottroper, hatte keinen gültigen Führerschein. Schon am Dienstag gab es für den Bottroper mehrere Anzeigen und die Beamten nahmen vom Auto die falschen Kennzeichen mit. Am Mittwochabend gegen 22.30 h fuhr derselbe Wagen an den Polizisten vorbei - wieder mit Kennzeichen, die nicht zum Fahrzeug gehörten. Als die Beamten den Wagen anhalten wollten, gab der Fahrer Gas und versuchte zu flüchten. Bei seiner Flucht war der Wagen zu schnell unterwegs und fuhr bei "rot". Auf der B224 konnte der Wagen schließlich gestoppt und kontrolliert werden. Wie sich herausstellte, saß der 21-Jährige wieder am Steuer - natürlich immer noch ohne gültigen Führerschein. Er hatte sich neue Kennzeichen besorgt und diese an den Wagen angebracht. Zugelassen war er immer noch nicht. Auf seiner gefährlichen Fahrt hatte der Mann zudem noch zwei Bekannte mit im Auto. Den jungen Fahrer erwarten jetzt weitere Anzeigen.

