Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Audifahrer fährt Schüler an und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 7.45 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Hertener mit seinem Fahrrad auf dem linken Radweg der Feldstraße. Als der Fahrer eines hellblauen Audi A3 von der Köllner Straße nach rechts in die Feldstraße abbiegen wollte, stieß er mit dem 15-Jährigen zusammen. Der 15-Jährige stürzte und wurde dann vom Fahrer zu einer Rot-Kreuz-Station gebracht. Als "Entschädigung" gab er dem Schüler Geld und fuhr dann in Richtung Hertener Innenstadt davon. Der Fahrer war 60 bis 70 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und hatte eine normale Statur. Im Bereich des Kinns hatte er eine unreine Haut (Pickel). Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell