POL-RE: Bottrop: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf dem Nordring

Dienstag, gegen 15.30 Uhr, fuhr ein 71-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf dem Nordring. Als er in Höhe der Kreuzung In den Weywiesen anhielt, um einer Fußgängerin am Überweg das Überqueren zu ermöglichen, fuhr ein hinter ihm fahrender 64-jähriger Autofahrer aus Voerde auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 71-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Auto einer 42-jährigen Bottroperin. Bei dem Zusammenstoß wurden der 71-Jährige und die 68-jährige Beifahrerin des 71-Jährigen leicht verletzt. Es entstand 31.000 Euro Sachschaden.

