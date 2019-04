Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann tot in Wohnung gefunden - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

In den Morgenstunden des 10.04.2019 wurde ein 33-jähriger Recklinghäuser tot in seiner Wohnung auf der Hohenzollernstraße in Recklinghausen aufgefunden. In den Nachmittagsstunden des Sonntag, 07.04.2019 gab es von einem 33-jährigen Recklinghäuser letzte Lebenszeichen. Die Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde ein dringend Tatverdächtiger ermittelt. Der 29-Jährige wurde am Dienstag gegen 15:45 Uhr in Warstein festgenommen. Bei der Festnahme waren Spezialeinheiten beteiligt. Er wurde am 17.04.19 dem Haftrichter vorgeführt. Es erging Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes. Die Ermittlungen gegen den 29-Jährigen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell