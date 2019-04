Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Festnahme bei Leergut-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten in der vergangenen Nacht um 03:30 Uhr einen 43-jährigen Mann aus Marl beim Versuch Leergut an der Laderampe eines Supermarktes am Marler-Stern zu stehlen. Der Mann räumte die Tat vor Ort ein. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen, durch Polizeibeamte, wurden Drogen gefunden, außerdem hatte er einen Haftbefehl offen. Der 43-Jährige wurde festgenommen.

