Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl im Seniorenheim

Recklinghausen (ots)

Der Tatverdächtige wurde nach Diebstählen in einem Altenheim in Recklinghausen im Eingangsbereich der Tatörtlichkeit videografiert. Ende Juli 2018 sollen durch den Tatverdächtigen in vier Fällen Wertgegenstände entwendet worden sein.

Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben?

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/recklinghausen-diebstahl

