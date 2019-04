Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Zeuge hält Tatverdächtigen fest

Ein Zeuge hat am Sonntag um 01.40 h einen Tatverdächtigen festgehalten, der sich vorher an einem Kleintransporter zu schaffen gemacht hat. Die Scheibe des Fahrzeugs war schon eingeschlagen. Der Begleiter des Tatverdächtigen konnte flüchten. Trotz Fahndung konnte der Zweite entkommen. Er war schlank, ca. 1,70- 1,75 m groß, dunkel gekleidet, sei in Richtung Walterstraße gelaufen. Der festgehaltene Tatverdächtige, ein 22-Jähriger aus Bottrop, wurde festgenommen und musste mit zur Wache. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

