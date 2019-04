Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Schwer verletzte Fußgängerin nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag gegen 15:25 Uhr wollte eine 32 Jährige aus Oer-Erkenschwick rückwärts in eine Parklücke auf der Herner Straße fahren. Dabei übersah sie eine 81-jährige Fußgängerin aus Recklinghausen. Die 81 Jährige stützte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Sie musste in ein Recklinghäuser Krankenhaus verbracht werden.

