Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Wildunfall mit leicht verletzter Person

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend um 21:00 Uhr für eine 44-jährige Recklinghäuserin mit ihrem Pkw auf der Hervester Straße in Richtung Wulfen. Höhe "An der Wienbecke" kreuzte ein Reh die Hervester Straße und rannte gegen den Pkw. Bei dem Unfall wurde die 44 Jährige leicht verletzt. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle. Es entstand zusätzlich ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

