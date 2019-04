Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl: Einbruch und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Aus mindestens drei geparkten Lkw, die in der Nacht zu Donnerstag "Am Rhein-Herne-Kanal" geparkt waren, ist der Diesel abgezapft worden. Unbekannte hatten vorher die Tankdeckel aufgebrochen. Die Lkw standen auf einem Firmengelände.

Marl:

An der Mainstraße sind am Mittwochabend in eine Firma eingebrochen. Zwei Männer hebelten gegen 22.50 h maskiert die Tür auf und drangen in Büroräume ein. In den Räumen brachen sie einen Tresor auf und erbeuteten Bargeld. Beide Männer trugen helle Hosen, einer hatte ein dunkles Oberteil, der andere eine helle Jacke. Zeugen, die am Abend in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0800 2361 111 beim Regionalkommissariat zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell