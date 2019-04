Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Insgesamt fünf Lkw und Transporter wurden in der Nacht zu Dienstag auf dem Autobahnrastplatz der A 2 an der Oberhausener Straße und an der Straße "Am Quellenbusch" aufgeschnitten. Offensichtlich wollten die unbekannten Täter an die Ladung kommen. Die Diebe nahmen in einem Fall Werkzeuge mit, ob sie in den anderen Fällen Beute gemacht haben, steht noch nicht fest.

Castrop-Rauxel:

Mit zwölf Müllsack-Rollen entkamen Diebe, die in der Nacht zu Dienstag an der A2 auf dem Parkplatz Ickern die Plane eines Lkw zerschnitten haben und so an die Ladung gelangten.

Datteln:

Von einem Lagerplatz an der Castroper Straße haben Diebe in der Nacht zu Dienstag Kompletträder und Reifen gestohlen. Wie viel Beute sie genau gemacht haben, muss noch geklärt werden.

