Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Straßenlaternen und Bushaltestellen zerstört

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Wulfen sind im Laufe des Donnerstags mehrere Straßenlaternen zerstört worden. Die unbekannten Täter haben nach ersten Ermittlungen mit Steinen und/oder einer Schleuder auf insgesamt sieben Laternen der Straße "Buchenhöfe" gezielt. Betroffen ist der Weg, der durch eine Kleingartenanlage führt. Die genaue Tatzeit ist unklar.

In der Nacht auf Freitag sind - ebenfalls im Stadtteil Wulfen - an der Barkenberger Allee zwei Bushaltestellen massiv beschädigt worden. An den beiden Haltestellen-Häuschen "Talaue" wurden die Glasscheiben zerstört. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. In diesem Fall kann die Tatzeit eingegrenzt werden - auf 0.30 Uhr bis 5.30 Uhr.

Ein möglicher Zusammenhang der Taten kann nicht ausgeschlossen werden und wird derzeit geprüft. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

