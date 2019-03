Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autoaufbrecher flüchtet bei Tatentdeckung

Recklinghausen (ots)

Ein Firmenbesitzer hörte am Donnerstag, gegen 0.30 Uhr, laute Geräusche von seinem Hinterhof auf der Hauptstraße. Bei einer Nachschau sah er einen Mann, der sich offensichtlich an den Firmenfahrzeugen zu schaffen machte. Er rief sofort die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Täter zwei Fahrzeuge aufgebrochen hatte und darin befindliche Werkzeuge zum Abtransport bereit gelegt hatte. Der Täter war bereits ohne Beute geflüchtet. Der Geschädigte kann den Täter aufgrund der Dunkelheit nur vage beschreiben. Der Mann hatte eine normale Statur, war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Kappe. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

