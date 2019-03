Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht auf der Marienburger Straße

Recklinghausen (ots)

Auf einem Parkplatz der Zuwandererunterkunft an der Marienburger Straße wurde am Montag, zwischen 11.45 Uhr und 20 Uhr, ein blauer E-Klasse Mercedes angefahren. Am linken Heckstoßfänger, am Radlauf der Hinterachse und an der Beifahrertür gibt es Schäden. Der Verursacher ist geflüchtet. Die Reparatur wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

