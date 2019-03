Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Montagmorgen und Montagmittag wurde in ein Mehrfamilienhaus auf der Horster Straße im Stadtteil Boy eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen gewaltsam eine Wohnungstür in der ersten Etage auf und durchsuchten dann mehrere Räume. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.

Herten

Montag, in der Zeit von 17.30 bis 22 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein offen stehendes Fenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Ewaldstraße ein. Die Täter stahlen Bargeld.

Marl

Aus einem Wohnheim am Lipper Weg wurde am Montag, zwischen 13 Uhr und 21 Uhr, ein Handy gestohlen. Der oder die unbekannten Täter hebelten dazu eine Wohnungstür auf.

Recklinghausen

Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen sind unbekannte Täter in ein Floristik-Geschäft auf der Hubertusstraße eingebrochen. Aus der Kassenschublade nahmen der oder die Einbrecher Bargeld mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell