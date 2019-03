Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Streit nach Kneipenbesuch - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Busbahnhof auf der Castroper Straße hat es am frühen Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, eine Schlägerei gegeben. Ein 19- und ein 23-Jähriger aus Oer-Erkenschwick wurden dabei leicht verletzt. Sie selbst gaben an, zuvor in einer Bar in der Dattelner Innenstadt gewesen zu sein. Schon dort hätte es Streit mit zwei Unbekannten gegeben. Am Busbahnhof seien sie dann von genau diesen beiden Personen attackiert worden. Die Täter konnten flüchten. Sie werden wie folgt beschrieben: 1) männlich, Anfang bis Mitte 30, etwa 1,80m groß, stabile Statur, schwarze kurze Haare, schwarzer kurzer Vollbart, bekleidet mit einer grünen Bomberjacke und Jeans. 2) männlich, Mitte 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70m groß, dickere Statur, braune Haare, brauner längerer Vollbart, Tätowierungen eines Schlagrings am Hals. Die beiden Männer wurden von einem weiteren Mann begleitet, der allerdings nicht geschlagen habe. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, stabile Statur, Tätowierungen am Hals bis hoch zum Kopf, Piercings im Gesicht. Die Polizei sucht unter der Tel. 0800/2361 1111 Zeugen.

